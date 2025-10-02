روسيا: الجيش السوداني قتل مئات المرتزقة الأوكرانيين

وكالات

قالت وكالة "تاس" للأنباء، الخميس، إن جهاز الاستخبارات الروسي يمتلك أدلة تؤكد أن الجيش السوداني قتل مئات المرتزقة الأوكرانيين الذين يقاتلون في صفوف الميليشيات المتمردة في البلاد.

وأشار مدير رابطة ضباط الأمن الدولي ألكسندر إيفانوف، إلى أن هؤلاء المرتزقة الأوكرانيون ماهرون في استخدام المسيرات والأسلحة الغربية التي "قدمتها أوكرانيا بشكل غير قانوني إلى الميليشيات المسلحة في السودان".

وأوضح إيفانوف، أن من الصعب تحديد عد المرتزقة الأوكرانيين الذي قُتلوا في السودان بشكل دقيق، بسبب السرية وعدم قانونية هذا النشاط الذي تقوم به كييف.

ويرى إيفانوف، أنه التصريحات الأوكرانية تشير إلى مقتل مئات المقاتلين المرتزقة وليس العشرات.

ويؤكد مدير رابطة ضباط الأمن الدولي، أن جهاز الاستخبارات الروسي كان لديه معلومات كافية تكشف تورط مقاتلين أوكرانيين في الحرب بالسودان.