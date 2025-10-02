القبض على خلية متورطة في تنفيذ أعمال إرهابية غربي سوريا

دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السورية ، اليوم الخميس، القبض على خلية متورطة في تنفيذ أعمال إرهابية في محافظة طرطوس غربي البلاد.

وقال العقيد عبد العال محمد عبد العال، قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس،في بيان نشرته الوزارة اليوم ، إن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة للعملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن الداخلي في منطقة دريكيش قبل عدة أيام، والتي أسفرت عن تحييد أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون المجرم بشار حمود.

وأضاف أنه "بعد جهد أمني دقيق ورصد متواصل، تمكنت وحداتنا المختصة من إلقاء القبض على باقي أفراد الخلية الإجرامية، المتورطين في تنفيذ أعمال إرهابية واستهداف لقوات الجيش والأمن بتاريخ السادس من مارس من العام الجاري".

وتابع :"نجدد العهد لأهلنا في محافظة طرطوس بأننا مستمرون في أداء واجبنا بحفظ الأمن والاستقرار وملاحقة كل الخارجين عن القانون".

وتطلق إدارة الأمن العام، بالتعاون مع العمليات العسكرية، منذ سقوط نظام الأسد، بشكل دوري حملات أمنية في مختلف المحافظات السورية بحثاً عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم".