القاهرة- (أ ب)

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن 91 مدنيا على الأقل قتلوا في مدينة الفاشر المحاصرة بالسودان في هجمات من جانب قوات الدعم السريع خلال عشرة أيام الشهر الماضي.

وتعد سلسلة الهجمات تلك هي الأحدث في القتال المحتدم بين الجيش وغريمته القوات شبه العسكرية ،التي تسعى للسيطرة على المدينة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس، إن حي الدرجة الأولى بالمدينة تعرض لهجمات متكررة خلال قصف بالمدفعية وغارات بالمسيرات وتوغلات برية لقوات الدعم السريع بين 19 و 29 سبتمبر.

ودعا تورك إلى تحرك سريع لمنع "الهجمات والفظائع التي تحدث على نطاق واسع وذات الدوافع العرقية في الفاشر".

وفي أحدث هجوم في المدينة، أطلقت قوات الدعم السريع صاروخا قتل 16 شخصا من بينهم ثلاثة نساء وأصاب 21 شخصا من بينهم خمسة أطفال أمس الأربعاء، بحسب شبكة أطباء السودان.

وقالت الشبكة إن أحياء المدينة جرى استهدافها عمدا، فيما وصفته بـ"مجزرة". وتعد الفاشر آخر معقل للجيش في منطقة دارفور المترامية الأطراف وهي مركز العنف إلى جانب كردفان.

ولم ترد قوات الدعم السريع على الفور على طلبات بالتعقيب من وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).