إسلام آباد- (د ب أ)

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بشدة، الهجوم الذي شنته إسرائيل مؤخرا على "أسطول الصمود العالمي"، واصفا إياه بالعمل "الخسيس"، بحسب ما أوردته قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية.

وكتب رئيس الوزراء اليوم الخميس، على حسابه على منصة "إكس": "تدين باكستان بشدة الهجوم الخسيس الذي شنته القوات الإسرائيلية على أسطول /صمود غزة/ المكون من 40 سفينة، والذي كان يحمل على متنه أكثر من 450 عاملا إنسانيا من 44 دولة".

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن قلقه بشأن المعتقلين، حيث قال: "نأمل وندعو من أجل سلامة جميع الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية بصورة غير قانونية، وندعو إلى إطلاق سراحهم فورا"، مضيفا: "لقد كانت جريمتهم هي نقل مساعدات للشعب الفلسطيني البائس".

وأكد شريف: "يجب أن تنتهي هذه الوحشية. يجب أن يتم منح فرصة للسلام، ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".

وعلى صعيد متصل، وصف نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار، اعتراض "أسطول الصمود العالمي" واحتجاز الناشطين الدوليين، بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ونشر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن جنودا صعدوا على متن بعض السفن، فيما أظهرت لقطات مباشرة آخرين يرتدون سترات نجاة وهم ينتظرون على ما يبدو وصول القوات الإسرائيلية.

وبحسب الناشطين، كان الأسطول المكون من أكثر من 40 قاربا آليا وشراعيا قد اقترب لمسافة تتراوح بين 70 و80 ميلا بحريا من غزة عندما بدأت العمليات الإسرائيلية.

وكان الأسطول قد أبحر من برشلونة في أواخر أغسطس.

ويقول المشاركون إنهم يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة التي أنهكتها الحرب، وإلى الاحتجاج على الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر.