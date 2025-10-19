وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيعود إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بناء على توجيهات الحكومة الإسرائيلية بعد شن سلسلة غارات

وأكد جيش الاحتلال في بيان له اليوم الأحد، أنه بدأ تجديد تطبيق وقف إطلاق النار، وذلك بعد ساعات من تنفيذ غارات على غزة، مضيفًا "جيش إسرائيل سيواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وسيرد بقوة على أي خرق للاتفاق".

وأفاد موقع يسرائيل هيوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على أكثر من 130 هدفا في قطاع غزة اليوم.

وأكد مسئول إسرائيلي كبير لقناة 12 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على توصية جيش الاحتلال بشأن وقف دخول المساعدات الإنسانية وغلق جميع معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تنفيذ عمليات جوية لاستهداف العديد من الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال خلال بيان له الأحد، "بدأنا ضربات على أهداف تابعة لحماس في جنوب غزة ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار اليوم".