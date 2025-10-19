مصراوي

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقًا بعد العثور على منصة صيد مرتفعة مشبوهة تطل مباشرة على منطقة هبوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طائرته الرئاسية في مطار بالم بيتش الدولي، وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين أمنيين.

وذكرت الشبكة أن عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكي اكتشفوا المنصة خلال استعداداتهم الأمنية المسبقة قبل وصول ترامب، مشيرين إلى أن الموقع يتمتع بخط رؤية مباشر على مدرج هبوط طائرة الرئيس.

وقال مدير الاتصالات في الخدمة السرية، أنتوني جوجليلمي، إن الاكتشاف لم يؤثر على تحركات ترامب، مؤكداً عدم العثور على أي أشخاص في موقع الحادث، وأضاف أن الحادثة "تؤكد أهمية الإجراءات الأمنية المشددة متعددة المستويات التي تتخذها الخدمة السرية".

وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، أن المكتب تولى التحقيق رسمياً في الواقعة، ونشر فريقاً ميدانياً لجمع الأدلة وتحليل بيانات الهواتف المحمولة في المنطقة، مشيراً إلى أنه لم يتم ربط المنصة بأي جهة حتى الآن.

ونقلت فوكس نيوز عن مصدر أمني أن المنصة قد تكون أُعدّت “قبل عدة أشهر”، فيما تواصل الأجهزة الفيدرالية والمحلية التنسيق المشترك في التحقيق.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من محاولة اغتيال فاشلة استهدفت ترامب في ملعب جولف ببالم بيتش، حيث اتُّهم الأمريكي رايان روث (59 عاماً) بإقامة "عش قنص" وإطلاق النار على أحد عملاء الخدمة السرية، ووجهت إليه خمس تهم فيدرالية بينها محاولة اغتيال مرشح رئاسي والاعتداء على ضابط فيدرالي.