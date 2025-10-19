حماس تتهم إسرائيل بخرق اتفاق السلام وتدعو الوسطاء إلى التدخل الفوري

وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، التزامها بتنفيذ اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بدقة، مؤكدة أنه لم يقدم الوسطاء أو الضامنون أي دليل على خرق أو عرقلة من جانبنا.

واتهمت حماس خلال بيان لها اليوم الأحد، قوات الاحتلال الإسرائيلي بخرق الاتفاق منذ اليوم الأول وارتكب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقالت المقاومة:"خروقات قوات الاحتلال شملت نشاطا خارج حدود الخط الأصفر المنصوص عليه في الاتفاق"، مشددة على أن "إسرائيل لم تلتزم بالبروتوكول الإنساني ومنعت دخول العديد من الأصناف الغذائية"

وأشارت حماس إلى أن الاحتلال لم يلتزم بإدخال المستلزمات الضرورية لإعادة ترميم وتأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل تواصل تعنته وتأخره في الإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا رهن الاعتقال

وأضافت حماس: "الاحتلال ينكل بجثامين الشهداء في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وحملت حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار لاتفاق ترامب للسلام، داعية الوسطاء إلى التدخل لوقف العدوان.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تنفيذ عمليات جوية لاستهداف العديد من الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال خلال بيان له اليوم الأحد، "بدأنا ضربات على أهداف تابعة لحماس في جنوب غزة ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار اليوم".

ومن جانبه، أكد مراسل قناة الجزيرة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مساء اليوم الأحد، مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية كثيفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ ضربات في غزة ردًا على "خرق" حركة حماس للاتفاق، وفق زعمها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش هاجم 20 هدفًا في أنحاء قطاع غزة بعد الحدث الأمني في رفح جنوبي القطاع.