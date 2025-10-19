جريمة صادمة تهز المغرب.. شرطي يقتل سيدة بسلاحه ويحاول الانتحار

مصراوي

هزّت جريمة مروعة الرأي العام في المغرب، بعدما أقدم شرطي في الدار البيضاء على قتل سيدة كانت برفقته باستخدام سلاحه الوظيفي، قبل أن يحاول الانتحار.

وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية فتحت تحقيقًا موسعًا يوم الجمعة لتحديد ظروف وملابسات الجريمة، ودوافع الشرطي الذي يعمل ضمن فرقة الدراجين.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي أطلق النار على سيدة من معارفه داخل سيارة خاصة، ما أدى إلى وفاتها على الفور، قبل أن يحاول الفرار مطلقًا رصاصتين في الهواء، دون أن يصيب عناصر الأمن الذين تدخلوا لتوقيفه، وأشار إلى أن البيان أن المشتبه فيه حاول لاحقًا وضع حدٍّ لحياته بإطلاق رصاصة على رأسه، نُقل إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما تم إيداع جثة الضحية بمصلحة الطب الشرعي للتشريح الطبي.

وأشارت المعطيات الأولية إلى أن دوافع الجريمة قد تكون مرتبطة بخلافات ذات طابع عاطفي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة للحادث.