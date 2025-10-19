تركيا: مستعدون لتحمل مسؤولية الضامن الفعلي إذا تحقق حل الدولتين

أنقرة - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن استعداد أنقرة لـ"تحمل مسؤولية الضامن الفعلي في حال تحقيق حل الدولتين" بالأراضي الفلسطينية.

وأوضح فيدان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "أولكه" التركية، أن دور تركيا في فلسطين هو "الوساطة"، وأن بلاده مستعدة أيضا للقيام بما يترتب عليها في حال التوصل إلى اتفاق يوافق عليه الفلسطينيون.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الأحد عن فيدان قوله أمس: "هذا أمر هام جدا، لا يمكن لأي دولة أن تتحمل هذا الالتزام. يكفي أن يمنح الفلسطينيون دولة على حدود 1967"، مشيرًا إلى أنه "ليس من الصواب الثقة بإسرائيل 100 بالمئة"، واستدرك بأن المهم أن يتمخض عن المُجتمع الدولي آلية ضغط فعّالة تجاه إسرائيل، وأن تتحوّل هذه الآليات إلى إجراءات ملموسة على الأرض.

وخلال المقابلة، أعرب فيدان، عن رغبته في توضيح دور "الضمانة" لتركيا للرأي العام، قائلا إن "الدور الذي لعبته تركيا حتى الآن هو دور الوساطة. وكان من أجل وقف الحرب". ولفت إلى أنّ "تركيا قريبة وتؤمن وتدعم القضية الفلسطينية، وأنها لجأت إلى هذه العلاقة من أجل إيجاد حل".

وأضاف وزير الخارجية التركي، أن "الأمريكيين تربطهم علاقة من هذا النوع مع الإسرائيليين".

وأوضح أن "قوة المهام المبكرة" شكلت من أجل معالجة الأمور العملياتية خلال عملية وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بتبادل الرهائن والجثث.

ونفى وجود قوة هيكلية تم إقرارها تتبع مهام وقواعد اشتباك محددة.

أما بشأن إعادة إعمار غزة، قال فيدان: "لكي تُدخِلوا هذا العدد الكبير من العمال والآليات إلى الميدان، يجب أولا أن يستمر وقف إطلاق النار"، مضيفا: "يجب أن تُطرح مسألة التعويضات على جدول الأعمال، وينبغي أن تتم بالفعل، غير أن مسألة التعويض قد تستغرق وقتا".

وفيما يخص سوريا، شدد فيدان، على "ضرورة إدارة مناطق الأزمات بشكل جيد"، وبيّن أن "أكبر خطر هو توسّع إسرائيل في الأراضي السورية"، مضيفا: "نخطط لعقد اجتماع ثلاثي قريبا بين تركيا والولايات المتحدة وسوريا".