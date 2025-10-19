إعلان

إعلام عبري: إسرائيل أبلغت أمريكا قبل تجديد القصف على غزة

كتب : مصراوي

04:21 م 19/10/2025

غارات إسرائيلية

مصراوي

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ ضربات في غزة ردًا على "خرق" حركة حماس للاتفاق، وفق زعمها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش هاجم 20 هدفًا في أنحاء قطاع غزة بعد الحدث الأمني في رفح جنوبي القطاع.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قائلًا إنها "ستتعلم اليوم بالطريقة الصعبة أن الجيش مصمم على حماية جنوده ومنع أي اعتداء عليهم"، وفق تعبيره.

وقال كاتس، إنه أوعز للجيش الإسرائيلي للعمل بقوة ضد أهداف حماس في غزة.

وتوعد قائلًا "حماس ستدفع ثمنًا باهظًا مقابل كل إطلاق نار وكل خرق للاتفاق وإذا لم تفهم الرسالة فسيتصاعد مستوى ردودنا"، بحسب وصفه.

ومن جانبها، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وشددت الكتائب، في بيان اليوم الأحد، على أنه لا علم لها بأي أحداث أو اشتباكات تجري في رفح جنوبي قطاع غزة، مضيفة أن تلك المنطقة ضمن المناطق الحمراء التي تقع تحت سيطرة الاحتلال.

وذكرت أن الاتصال مقطوع مع من بقي من مجموعات تابعة لها في منطقة رفح منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري.

وقالت القسام: "لا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا في منطقة رفح إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة"، وفق تعبيرها.

