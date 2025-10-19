إعلان

بعد 4 أيام من احتجازهما.. الشرطة تحرّر زوجين مغربيين في تركيا

كتب : مصراوي

12:05 م 19/10/2025

الشرطة التركية

حرّرت الشرطة التركية بمنطقة أيوب سلطان في مدينة اسطنبول، زوجين مغربيين بعد أن احتجزهما خاطفون لمدة 4 أيام.

وكانت الشرطة التركية توجّهت إلى موقع احتجاز الزوجين، بعد أن أطلقت سيدة صرخة استغاثة باللغة العربية من نافذة أحد المباني قيد الإنشاء، قبل أن تقفز وتُصاب بجروح طفيفة.

ولدى وصولها إلى المبنى، عثر رجال الشرطة على الخاطفين الذين احتجزوا رجلا مغربيا وخطيبته وكبّلا أيديهما، قبل أن يطلبوا من عائلتهما فدية بقيمة 18 ألف دولار.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بالقبض على مشتبه به أفغاني يبلغ 18 عاما عُثر بحوزته على هواتف المخطفين، كما تمت إحالته إلى التحقيق، بينما تواصل الشرطة ملاحقة باقي المتورطين.

الشرطة التركية تحرير زوجين مغربيين مدينة اسطنبول

