قالت صحيفة "الجارديان" نقلا عن دبلوماسيين، السبت، إن هناك مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بدعم أوروبي أمريكي لمنح قوة الاستقرار في غزة صلاحيات واسعة.

وأكد الدبلوماسيون، أن واشنطن تضغط لمنح قوة الاستقرار في غزة تفويضا دون أن تكون قوة حفظ سلام أممية كاملة، مشيرين إلى أن من المتوقع أن تساهم دول إسلامية بشكل رئيسي في قوة الاستقرار في غزة.

وأوضح الدبلوماسيون، أنه من غير المتوقع مشاركة قوات أوروبية في عملية قوة الاستقرار الدولية في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأول الخميس، إنها تتعاون مع بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة لوضع مشروع قرار في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة يهدف لتفويض أممي بنشر قوة دولية في غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن القرار المرتقب يهدف إلى منح القوة أساسا قانونيا دوليا يسهل مشاركة الدول، لافتا إلى أن باريس تستكمل النقاشات مع واشنطن ولندن، بعد استضافتها محادثات أوروبية وعربية في 10 أكتوبر لبحث المرحلة الانتقالية في غزة، بينها تشكيل بعثة دولية.