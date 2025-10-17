بعد ساعتين ونصف.. زيلينسكي يغادر البيت الأبيض

وكالات

غادر الرئيس فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من مسؤولي مجلس الوزراء الأمريكي.

كان الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض اليوم الجمعة، لمدة ساعتين ونصف تقريبًا، ورافقته رئيسة البروتوكول مونيكا كرولي إلى الخارج.

قال زيلينسكي خلال اجتماعه مع ترامب، إن الضمانات الأمنية الثنائية لأوكرانيا هي الشيء الأكثر أهمية بالنسبة للشعب في أوكرانيا.

ورد زيلينسكي على سؤال أحد الصحفيين بشأن التنازلات التي يستعد لتقديمها من أجل إنهاء الحرب، قائلاً: "أولًا أعتقد أننا بحاجة إلى الجلوس والتحدث، ثانيًا نحتاج إلى وقف إطلاق النار".

وأضاف زيلينسكي:"أهم شيء بالنسبة لشعب أوكرانيا، الذي يتعرض لهجمات يومية، هو الحصول على ضمانات أمنية قوية حلف الناتو هو الأفضل، لكن السلاح بالغ الأهمية وجود حلفائنا إلى جانبنا مهم للغاية ونريد السلام وبوتين لا يريده لذلك نحتاج إلى الضغط عليه".