بعد ساعتين ونصف.. زيلينسكي يغادر البيت الأبيض

كتب : مصراوي

11:56 م 17/10/2025

ترامب زيلينسكي

وكالات

غادر الرئيس فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من مسؤولي مجلس الوزراء الأمريكي.

كان الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض اليوم الجمعة، لمدة ساعتين ونصف تقريبًا، ورافقته رئيسة البروتوكول مونيكا كرولي إلى الخارج.

قال زيلينسكي خلال اجتماعه مع ترامب، إن الضمانات الأمنية الثنائية لأوكرانيا هي الشيء الأكثر أهمية بالنسبة للشعب في أوكرانيا.

ورد زيلينسكي على سؤال أحد الصحفيين بشأن التنازلات التي يستعد لتقديمها من أجل إنهاء الحرب، قائلاً: "أولًا أعتقد أننا بحاجة إلى الجلوس والتحدث، ثانيًا نحتاج إلى وقف إطلاق النار".

وأضاف زيلينسكي:"أهم شيء بالنسبة لشعب أوكرانيا، الذي يتعرض لهجمات يومية، هو الحصول على ضمانات أمنية قوية حلف الناتو هو الأفضل، لكن السلاح بالغ الأهمية وجود حلفائنا إلى جانبنا مهم للغاية ونريد السلام وبوتين لا يريده لذلك نحتاج إلى الضغط عليه".

فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب البيت الأبيض أوكرانيا

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

أخبار

