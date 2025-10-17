إعلان

قبل لقائه بـ زيلينسكي.. ماذا قال ترامب عن روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع؟

كتب : مصراوي

08:10 م 17/10/2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلنسكي

وكالات

قبل ساعات من لقائه المرتقب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بتصريحاته حول الحرب في أوكرانيا والعلاقة مع روسيا، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يهدف الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي إلى الوصول لاتفاق بشأن إنهاء الحرب، حيث تدرس إدارة ترامب تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، وهي صواريخ كروز متطورة يبلغ مداها نحو 2500 كيلومتر، ما يجعل العاصمة الروسية موسكو ضمن نطاقها وذلك وفقًا لتصريح للرئيس الأمريكي.

وفي تصريحات سابقة للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، أجاب ترامب عن سؤال حول احتمال إرسال هذه الصواريخ إلى كييف بقوله: "سنرى... ربما"، مضيفًا أن هذه الخطوة ستكون "مرحلة جديدة من العدوان في الحرب الأوكرانية الروسية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "قد أقول لهم إنه إذا لم تتم تسوية الحرب، فإننا قد لا نرسل صواريخ توماهوك إلى كييف، ولكننا قد نفعل ذلك"، وتابع متسائلًا: "هل يريد الروس أن تتجه صواريخ توماهوك نحوهم؟ لا أعتقد ذلك".

من جانبها، كانت موسكو قد حذرت واشنطن في وقت سابق من تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، معتبرة أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد كبير في الصراع وتدهور إضافي في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

روسيا أوكرانيا دونالد ترامب زيلينسكي

