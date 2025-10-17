زيلينسكي يلتقي مع ترامب اليوم في البيت الأبيض

واشنطن- (د ب أ)

من المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الجمعة.

ويأمل زيلينسكي في الحصول على موافقة من الولايات المتحدة على بيع صواريخ توماهوك كروز الأمريكية بعيدة المدى، وهو ما قد يسمح لأوكرانيا بالقيام بدور أكثر هجومية في صد الغزو الروسي.

ويأمل زيلينسكي أيضا في أن الزخم الذي تم اكتسابه بعد اتفاق لوقف إطلاق النار الذي طرحه ترامب بين حماس وإسرائيل في حرب غزة، يمكن أن يعطي قوة دفع جديدة للمفاوضات لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ونشر زيلينسكي على موقع إكس "نتوقع أن الزخم الذي نجح في كبح جماح الإرهاب والحرب في الشرق الأوسط سيساعد في إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وكان زيلينسكي قد وصل أمس الخميس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات.

وأعلن زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي عن اجتماعات مع شركات الدفاع كانت مقررة مبدئيا أمس الخميس.

وقال إن المناقشات ستشمل أيضا عمليات تسليم إضافية لأنظمة الدفاع الجوي.

وعلى خلفية أزمة الطاقة في أوكرانيا التي سببتها الهجمات الروسية، تم التخطيط أيضا لعقد اجتماعات مع ممثلي شركات الطاقة الأمريكية.

وتتصدى أوكرانيا بمساعدة غربية للغزو الروسي واسع النطاق منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وتتوقع كييف أن توافق واشنطن على بيع صواريخ توماهوك بعيدة المدى. وقد حذر الكرملين البيت الأبيض مرارا وتكرارا من اتخاذ هذه الخطوة.