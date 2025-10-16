رئيس لبنان: السلوك الإسرائيلي انتهاكًا خطيرًا للسيادة اللبنانية

وكالات

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات عدة في الجنوب اللبناني وطالت منشآت مدنية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا خطيرًا للسيادة اللبنانية والقوانين الدولية.

وقال عون خلال بيان له اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة مسار التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة.

وأضاف أن "السلوك الإسرائيلي التصعيدي يمثل خرقًا جسيمًا للقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع إسرائيل ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة بحق لبنان وشعبه.

وكان شنّ الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت عدداً من المناطق في الجنوب اللبناني وأطراف بلدة شمسطار شرق لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونفذت القوات الإسرائيلية مساء اليوم عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة الخيام في جنوب لبنان.