وكالات

صرح مسؤول أفغاني لقناة الجزيرة اليوم الخميس، بأن وفدًا حكوميًا سيغادر غدًا إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبحث تمديد وقف إطلاق النار مع باكستان.

وأوضح المسؤول أن الوفد سيجري محادثات مع الجانب الباكستاني حول سبل حل القضايا العالقة بين البلدين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتخفيف التوترات الحدودية.

وفي وقت سابق، قالت إسلام آباد إن باكستان وإدارة طالبان الأفغانية اتفقتا على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 48 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي الباكستاني (1300 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء بعد اندلاع قتال جديد بين الجارتين.

وأضافت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن باكستان وأفغانستان ستبذلان جهودا صادقة، من خلال الحوار، لإيجاد حل إيجابي للقضية المعقدة ولكن القابلة للحل.

اندلعت الثلاثاء اشتباكات بين القوات الباكستانية والأفغانية في منطقة حدودية نائية شمال غربي باكستان، بعدما اتهمت وسائل إعلام رسمية في إسلام أباد القوات الأفغانية بفتح "نيران غير مبررة" تم التصدي لها.

وذكرت تقارير إعلامية باكستانية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين رفضا الكشف عن هويتهما لعدم التصريح لهما بالحديث للإعلام، أن القوات الباكستانية ردت على الهجوم وألحقت أضرارًا بدبابات ومواقع عسكرية أفغانية.

وتعد هذه الحادثة الثانية خلال أسبوع يتبادل فيها الجانبان إطلاق النار على الحدود المشتركة.