كشف الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، السيناريوهات المتوقعة لدول حوض النيل حال انهيار سد النهضة وذلك في ظل عدم المسؤولية في إدارة السد من قبل الحكومة الإثيوبية.

وقال "علام" في حواره لمصراوي، إنه من المتوقع حال انهيار سد النهضة، غرق السودان في غضون نصف ساعة، موضحًا أن المياه المختزنة خلف السد سيعجز العنصر البشري والتكنولوجيا عن ايقافها.

وأضاف: أما بالنسبة لمصر فسيلحقها أضرارًا طفيفة للغاية ويمكن معالجتها بسهولة.

وأشار "علام" إلى أن الفيضانات التي شهدتها دولة السودان مؤخرًا جاءت للتصرف الغير المسؤول من قبل الحكومة الإثيوبية تجاه مخزون الطوارئ.

وإلى نص الحوار:

- كيف ترى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه؟

أسبوع القاهرة للمياه يُعد منصة حوارية وتبادلية مهمة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول قضايا المياه والتحديات التي تواجه العالم في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها والحضور الدولي من قبل ممثلي الدول والمنظمات دلالة على أهميته.

كما يجب على مصر أن تعتبره كفرصة لعرض تفاصيل أزمة سد النهضة التي استمرت لأكثر من 13 عامًا تقريبا والسعي لإقناع العالم بالموقف المصري بالحصول على نصيبه السنوي من المياه.

- جلسات أسبوع القاهرة للمياه شهدت نقاشات حول الزراعة بالصوامع في مصر.. كيف ترى ذلك؟

فكرة الاعتماد على أساليب الزراعة بالصوامع تهدف إلى توفير كميات من المياه بزيادة في الإنتاجية صعبة التنفيذ نظرًا لارتفاع تكلفتها على المزارع وربما قد تؤدي لخسارته خاصة أنها مجرد دراسات تجرى حاليا ولم تقم أي دولة بتطبيقها.

- ذكرت سد النهضة.. حدثنا عن متابعتك لافتتاحه؟

افتتاح سد النهضة الذي جرى خلال الأسابيع الماضية بحضور الحكومة الإثيوبية ما هي إلا مهرجان فاشل لمحاولة ايهام الشعب بأن المشروع نجح بالفعل وأن يحمل الخير للشعب الإثيوبي وفي طريقه إليها وهذا غير صحيح على الإطلاق حيث أن السد لم يعمل بشكل سليم ولم يحقق الأهداف التي وعدت بها الحكومة الإثيوبية شعبها، والدليل على ذلك عدم حضور معظم دول حوض النيل لفعاليات الاحتفال.

- كيف تابعت الفيضانات الأخيرة؟.. وهل تتأثر مصر حال انهيار السد؟

الفيضانات التي شهدتها دولة السودان مؤخرًا جاءت للتصرف الغير المسؤول من قبل الحكومة الإثيوبية تجاه مخزون الطوارئ حيث قامت الحكومة الإثيوبية بملء المخزون المخصص للطوارئ بشكل كاف ذلك الأمر الذي يُعد تصرفًا خطيرًا قد يعرّض الأراضي السودانية للغرق في حال حدوث فيضان عالٍ خلال الفترة المقبلة.

اما بالنسبة لمصر فلن ولن تتأثر بشكل خطر أو كبير حتى في حال انهيار السد نظرًا لامتلاكها الأدوات المناسبة للتعامل مع أي كميات مياه قد تأتي من السد لكن السودان لو السد انهار "هتغرق في نص ساعة".

- هل تتوقع تحرك جديد من الحكومة السودانية تجاه سد النهضة خلال الفترة المقبل؟

لا يوجد أدنى شك في أن الحكومة الإثيوبية أدركت بأنها أمام خطر حقيق يستوجب تحرك حاسم وجاد ومن المؤكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة.

مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية تحدث مؤخرا عن ضرورة وجود مشاورات ملزمة لجميع أطراف سد النهضة.. كيف ترى ذلك؟

المفاوضات التي تمت تحت إشراف البنك الدولي وبرعاية أمريكية والرئيس ترامب، خلال فترة ولايته الماضية والتي استمرت لأكثر من عام وتم التوصل فيها لمسودة نهائية للاتفاق بين الدول الثلاثة.

وبعد الإعلان عن موعد التوقيع على الاتفاقية وذهاب الدبلوماسية المصرية والسودانية لواشنطن رفضت إثيوبيا الذهاب لواشنطن للتوقيع.. الأمر الذي يعد إساءه في حد ذاته للدبلوماسية الأمريكية.

- كيف تابعت البيانات الإثيوبية الأخير بشأن أزمة سد النهضة؟

البيان الذي أصدرته الحكومة الإثيوبية مؤخرا بشأن أزمة سد النهضة يعد جيد مقارنة لما صدر خلال الفترة الماضية.. ودعني أؤكد أن التغيرات الإقليمية وتغير موازين القوى الدولية في العالم تعد الدينامو والمحرك الرئيسي لمفتاح حل الأزمة التي استمرت لأكثر من 13 عامًا وأتوقع إنفرجه بها خلال الأسابيع القلية المقبلة.

- ما هي خيارات مصر حال عودة المفاوضات من جديد؟

خيارات مصر حال عودة المفاوضات من جديدة يجب ألا تقتصر على المياه فقط بل يجب أن تشمل خطط واستراتيجات لتنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل بشكل عام خاصة أن مصر لديها ما يهيا لذلك.

فمثلا إثيوبيا يهدر منها سنويا ما يقرب من 10 مليارات متر مكعب من المياه فوضع مشروع للاستفادة من المياه المهدرة يمثل نقطة يعد أمر جيد للغاية.