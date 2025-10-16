أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختلف عن غيره من القادة في أسلوبه وطريقته في طرح الأفكار واتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أنه يمتلك شخصية "مختلفة" قد تكون مثيرة للجدل أحيانًا وتصل في بعض المواقف إلى حدود الاستفزاز، إلا أن الناس اعتادت على ذلك وتقبلت منه هذا الأسلوب في بعض المواقف.

وأوضح رجل الأعمال الإماراتي على صفحته بموقع إكس، أن ترامب في جوهره رجل عملي ومباشر لا يُجامل، ويحاول بطريقته الخاصة نشر السلام وإنهاء الحروب حول العالم، وهو ما يُحسب له، إلا أن هذا الجهد – بحسب الحبتور – يفقد بريقه عندما يتحول الخطاب من لغة الاحترام والتعاون إلى لغة المال والمصالح البحتة.

وقال الحبتور إن تصريحات ترامب التي يقول فيها: "أنتم تملكون المال، ونحن نريد المال"، توحي بأن العلاقات بين الدول لم تعد تُبنى على التحالفات أو القيم المشتركة أو التاريخ، بل على قدرة الشعوب على الدفع، متسائلًا: "هل وصلنا إلى زمن تُقاس فيه قيمة الإنسان أو الدولة بحسابها البنكي وبمدى استعدادها للدفع لأمريكا؟".

وشدد الحبتور على أن المال وسيلة وليس غاية، فهو لا يصنع الهيبة ولا الاحترام، موضحًا أن الاحترام الحقيقي يُكتسب بالعدل والمواقف والإخلاص في بناء علاقات تقوم على المنفعة المتبادلة لا على الاستغلال.

وأضاف رجل الأعمال الإماراتي أن العرب يحترمون كل من يحترمهم ويتعاملون بندّية مع من يعاملهم كشركاء لا كدافعين للفواتير، مؤكدًا أنهم يرحبون بالتعاون مع الجميع ويؤمنون بالسلام، لكنهم لا يقبلون أن يتحول السلام إلى صفقة أو أن يُختزل الإنسان في رصيد مالي.

واختتم الحبتور تصريحاته بالتأكيد على أن القوة الحقيقية ليست في من يملك الثروة، بل في من يملك الكرامة والإرادة والقدرة على قول كلمة الحق دون تردد.