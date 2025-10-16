إعلان

مقتل 4 عناصر من الجيش السوري بانفجار شرقي البلاد

كتب : مصراوي

12:08 م 16/10/2025

دمشق - (د ب أ)

قُتل أربعة عسكريين سوريين، اليوم الخميس، في انفجار بعبوة ناسفة استهدف حافلة في شرقي البلاد.

وأفاد "تلفزيون سوريا" بـ"مقتل أربعة من أفراد الجيش السوري في استهداف حافلة بعبوة ناسفة قرب بلدة سعلو شرقي دير الزور".

بدوره، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى "تعرض حافلة عسكرية تابعة لعناصر وزارة الدفاع لاستهداف بعبوة ناسفة زرعها مجهولون يُرجّح انتماؤهم لخلايا تنظيم داعش على الطريق العام بين مدينتي دير الزور والميادين، قرب قرية سعلو بريف دير الزور الشرقي".

ولفت إلى أن "الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وتسعة جرحى إضافة إلى إعطاب الحافلة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التفجير لنقل المصابين، وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة".

ورجح المرصد ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم بحالة خطيرة.

