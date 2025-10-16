عمرو موسى عن خطاب السيسي بقمة الدوحة: صاغه "أسطى"

أشاد الأمين العام الأسبق لجماعة الدول العربية عمرو موسى، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة الدوحة، مؤكدا أن صياغة الخطاب التي تضمنت كلمة "العدو" وتوقيتها تمت بمهارة واحترافية كبيرتين، قائلا إنها "صياغة أسطى".

وخلال حوار في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر"، أكد موسى أن خطاب السيسي ميزته لغة دقيقة ورسالة واضحة، موضحا في الوقت نفسه أنه لم يكون دعوة للحرب كما يعتقد البعض، بل تأكيدا على أن القاهرة تتابع التطورات في المنطقة بوعي ويقظة، كما تدرك أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يقود إلى صدام مع مصر.

ونوّه موسى، إلى أن بعض العبارات القصيرة في الخطاب جاءت في محلها، لتؤكد على موقف مصر الراسخ من الحفاظ على الاستقرار وتلافي الانجرار إلى أي مواجهة عسكرية في المنطقة.

وأضاف: "كلام السيسي كان واضحا في قمة الدوحة، الخطاب كان معمول بصياغة (أسطى) اتعملت بطريقة رائعة. وكان لا بد من إدخال كلمة صغيرة بهذا الوصف في هذه المناسبة اليوم، ولم يكن الخطاب دعوة للحرب لكنه صيغة فحواها: مصر متيقظة".