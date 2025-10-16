مستشار أمريكي: لا نعتقد أن حماس انتهكت الاتفاق في ما يتعلق بجثث الأسرى

مصراوي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مستشار أمريكي كبير، الخميس، إن هناك فلسطينيين ناجحين في الشتات يرغبون في المشاركة ويعتقدون بإمكانية إنشاء بديل للسلطة وحماس.

وأوضح المستشار الأمريكي، أن مجلس السلام بشأن غزة سيختار ممثلين مختلفين وسيكون مفيدا إيجاد قادة يسعون لإنشاء نظام جديد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن حماس انتهكت الاتفاق في ما يتعلق بجثث الأسرى الإسرائيليين لديها حتى الآن، مؤكدا أنه كان من المستحيل على حماس في فترة وقف إطلاق النار استعادة الجثث وإعادتهم.

وشدد المستشار الأمريكي على أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مرحلة تشعر فيها أحد بأن اتفاق غزة قد انتُهك.

وكشف المستشار الأمريكي، أن من المرجح أن يُنشأ برنامجا يعرض مكافآت للمساعدة في العثور على جثث الأسرى في القطاع، لافتا إلى أن هناك دول مثل تركيا مستعدة لإرسال خبراء للمساعدة في استعادة الجثامين.

وأوضح المستشار الأمريكي، أن مناطق مثل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تقع خلف الخط الأصفر وقد تشهد مرحلة أولى لإعادة التطوير وإنشاء قوة أمن محلية، مشددا على أن لا نية للسماح بأن تكون لحماس سيطرة على أي مكان في غزة وهذا ما ينص عليه الاتفاق.

وأضاف: "هناك تعاون حقيقي بيننا وبين الوسطاء وإسرائيل والأمم المتحدة لضمان أن يكون الوضع جيدا"، موضحا أن المرحلة الثانية تشمل إقامة حكم في غزة من التكنوقراط والعملية بدأت لإيجاد الأشخاص المناسبين.