إسرائيل تؤكد التعرف على هوية رهينتين تسلمت جثتيهما الأربعاء

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، التعرف على هويتي الرهينتين: "إنبار هايمان، ومحمد الأطرش"، اللذين سلمت حركة حماس جثتيهما مساء الأربعاء.

وقال الجيش في بيان: "إنه بعد انتهاء عملية التعرف على الهوية التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي، أبلغ ممثلو تساحال عائلتي إنبار هايمان والسارجنت محمد الأطرش أنه تمت استعادة جثتيهما لدفنهما".

كانت إنبار هايمان، رسامة الغرافيتي المتحدرة من حيفا في الـ27 من العمر عندما قتلت في مهرجان نوفا الموسيقي خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، فيما لقي محمد الأطرش وهو جندي من البدو عمره 39 عاماً، حتفه في القتال أثناء الهجوم. ونقلت جثتيهما إلى قطاع غزة.

كانت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، أكدت الأربعاء، أن إسرائيل تتوقع من حركة حماس إعادة الرهائن المتبقين إلى إسرائيل.

وأضافت: "حماس مطالبة بالوفاء بالتزاماتها مع الوسطاء وإعادة جميع رهائننا في إطار تنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار في غزة"، قائلة: "لن نساوم على هذا، ولن ندخر جهداً حتى يعود رهائننا"، وفقا للعربية.