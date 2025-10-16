(د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط شبكة تمويل إرهابي منتمية إلى حزب محظور يستهدف النيل من أمن دولة الكويت وزعزعة نظامها العام.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه في إطار الجهود الأمنية الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد وصون استقرارها، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشبكة.

وذكرت أن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت عن قيام المتهمين بتهريب الأدوية والأموال إلى خارج البلاد بغرض دعم وتمويل ذلك الحزب الإرهابي.

وقالت إن عمليات المتابعة والرصد الميداني المكثفة أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، والعثور على أدلة ومضبوطات تؤكد تورطهم في أنشطة تمويلية مشبوهة، إضافة إلى تسهيل عمل إحدى الصيدليات داخل مستشفى خاص في دولة الكويت لخدمة أغراض الحزب.

وأكدت وزارة الداخلية أنها بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو تهديد سلامة المجتمع، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لدعم أو تمويل الأحزاب أو الجماعات الإرهابية بمختلف صورها، وستتصدى لها بكل قوة وحزم حفاظًا على أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.