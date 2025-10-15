الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق عضوية مدغشقر بعد الانقلاب

(أ ب)

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء، تعليق عضوية دولة مدغشقر بأثر فوري بعد الانقلاب العسكري وسيطرة الكولونيل مايكل راندريانيرينا على حكم البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن راندريانيرينا أنه سيتولى منصب الرئيس في مدغشقر، لافتًا إلى أنه سيؤدي اليمين الدستورية كزعيم جديد للبلد الواقع في المحيط الهندي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الكولونيل مايكل راندريانيرينا، أنه يتولى منصب رئيس الدولة بعد أن دعته المحكمة الدستورية العليا في البلاد إلى القيام بذلك، في غياب راجولينا، الذي فر من مدغشقر في أعقاب الانتفاضة، مضيفًا: "لابد من أداء القسم لجعل توليه منصبه رسميا".

وأضاف "كان يتعين علينا أن نتحمل المسؤولية أمس لأنه لم يتبق شيء في البلاد، لا رئيس ولا رئيس في مجلس الشيوخ ولا حكومة".

وكان الجيش في مدغشقر قد أعلن أمس الثلاثاء، الاستيلاء على السلطة بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد الرئيس الهارب أندري راجولينا.