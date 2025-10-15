وكالات

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن سوريا تحتاج إلى إعادة الإعمار وروسيا يمكنها تقديم الدعم لذلك.

وأكد نوفاك خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أنه تم مناقشة مشاريع في سوريا وشركاتنا مهتمة باستخدام المعدات الروسية في سوريا.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "ناقشنا مع الجانب السوري التعاون في مجالات مختلفة بما فيها السياحة ودمشق أبدت اهتمامها بإمدادات القمح والأدوية الروسية"

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، أن النفط من المجالات التي نوقشت مع الجانب السوري، قائلاً "نحن مستعدون لاستغلال احتياطيات الخام في سوريا".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء أن استقرار سوريا مرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأضاف الشرع خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في موسكو: "نحن في سوريا الجديدة نعيد ربط العلاقات مع كل الدول الإقليمية والعالمية"، مشيرًا إلى أن دمشق ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة، معلنا احترام كل الاتفاقيات السابقة بين سوريا وروسيا.

وأفاد الشرع بأن كثيرا من محطات الطاقة السورية تعتمد على روسيا، مشيرا إلى أن جزءا من الغذاء السوري يعتمد على روسيا.

ووصل الشرع في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.