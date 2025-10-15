إعلان

الصحة بغزة: تسلّمنا جثامين 45 شهيدا فلسطينيًا من إسرائيل

كتب : مصراوي

06:19 م 15/10/2025

الصحة بغزة تسلّمنا جثامين 45 شهيدا فلسطينيًا من إس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسلمها 45 جثمانا لشهداء أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى أن إجمالي ما استلمته من جثامين الشهداء بلغ 90 جثمانا.

وأكدت الصحة بغزة، أن طواقمها تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للعائلات.

وكانت وزارة الصحة بغزة، تسلمت يوم أمس الثلاثاء، 45 جثمانا لشهداء فلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحة أن الجثامين تحمل أدلة واضحة على التعذيب والإعدام الميداني، حيث وُجدت عليها آثار تقييد وعصب للعيون، ما يشير إلى تعرض أصحابها لانتهاكات قبل استشهادهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة في غزة الاحتلال الإسرائيلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أستلام 45 جثمانا لشهداء فلسطينيين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة