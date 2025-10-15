بعد توليه رئاسة مدغشقر.. أول تعليق من القائد العسكري "راندريانيرينا"

(أ ب)

أكد القائد العسكري الجديد في مدغشقر، الكولونيل مايكل راندريانيرينا، إنه يتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية كزعيم جديد للبلد الواقع في المحيط الهندي في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أنه تولى منصب رئيس الدولة بعد أن دعته المحكمة الدستورية العليا في البلاد إلى القيام بذلك، في غياب راجولينا، الذي فر من مدغشقر في أعقاب الانتفاضة.

وقال راندريانيرينا " يتعين علينا أن نتحمل المسؤولية أمس لأنه لم يتبق شيء في البلاد، لا رئيس ولا رئيس في مجلس الشيوخ ولا حكومة".

