إعلام عبري: نتنياهو يغادر قاعة المحكمة بعد تسلمه رسالة

كتب : مصراوي

12:20 م 15/10/2025

نتنياهو

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غادر قاعة المحكمة بعد تسلمه رسالة.

وكانت القناة قد ذكرت بالأمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيمثل اليوم أمام المحكمة في تهم فساد، حيث يواجه نتنياهو سلسلة من قضايا الفساد المنظورة أمام المحاكم منذ عام 2019، تتضمن اتهامات بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية وإعلامية.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير القضاء قوله إنه سيعمل على طرح قانون يسمح بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها، مشيرًا إلى أنه ما كان ينبغي محاكمة رئيس الوزراء، معتبرا أن هذه الخطوة تتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أثناء زيارته لتل أبيب أول أمس بالعفو عن نتنياهو: "ربما حان الوقت للعفو عن نتنياهو في قضاياه القانونية، فهو رجل جيد وأنا أحبه."

