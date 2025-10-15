إعلان

ترامب: نقل مباريات كأس العالم 2026 من المدن ذات معدلات الجريمة المرتفعة

كتب : مصراوي

04:44 ص 15/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قد تنقل مباريات كأس العالم 2026 لكرة القدم من المدن ذات معدلات الجريمة المرتفعة.

وسئل ترامب عما إذا كان سيحرم بوسطن "ولاية ماساتشوستس" من حق استضافة المباريات بسبب الجريمة، رد قائلا: "قد نحرمهم من ذلك أنا أحب سكان بوسطن أعرف أن تذاكر المباريات بيعت بالكامل، لكن لديكم عمدة سيء."

وأضاف ترامب: "الإجابة هي نعم، إذا كان شخص ما لا يؤدي عمله بشكل جيد، ورأيت أن الظروف غير آمنة، سأتصل بـ جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، وهو شخص استثنائي، وسأقول: لننقل هذا إلى مكان آخر وسيفعل ذلك".

يذكر أن كأس العالم 2026 سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

