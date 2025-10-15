نتنياهو: على حماس تسليم السلاح وفقا لخطة ترامب وإلا فإن الجحيم سينفجر



وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يأمل بمرحلة سلمية مقبلة في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، لكنه شدد على أن شروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضحة جدا.

وأوضح نتنياهو، أنه يتوجب على حماس أن تتخلى عن سلاحها وتُجرَّد من قدراتها العسكرية، وإلا فإن الجحيم سينفجر.

وقال نتنياهو، إن الطرفين اتفقا على منح السلام فرصة، مشيرا إلى أن ترامب أعلن خلال الزيارة أن "الحرب انتهت".

وأوضح أن الخطوة التالية بعد استعادة الرهائن الأحياء هي نزع السلاح وإزالة الطابع العسكري عن غزة: "أولا، يجب على حماس أن تتخلى عن سلاحها، وثانيا، يجب التأكد من عدم وجود مصانع أسلحة داخل غزة، وعدم تهريب الأسلحة إليها. هذا هو نزع السلاح".

أشار إلى أن حماس رفضت التخلي عن سلاحها، في حين حذر ترامب، من أنه "إذا لم تنزع حماس سلاحها، فسنقوم نحن بنزع سلاحها"، مضيفا: "وسيحدث ذلك بسرعة وربما بعنف، لكنهم سيتخلون عن سلاحهم".

وأضاف أنه سمع تصريحات ترمب، معبّرا عنها بعبارة الجحيم سينفجر، إذ قال: "حسنا، آمل ألا يحدث ذلك آمل أن نتمكن من القيام بذلك سلمياً، ونحن بالتأكيد مستعدون لذلك".

والصفقة التي توسطت فيها إدارة ترامب أفضت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء المتبقين، وعددهم عشرون، مقابل ما يقرب من ألفي سجين ومعتقل فلسطيني لدى إسرائيل، وفقا للعربية.