

وكالات



قالت إسرائيل، إنها تلقت عبر الصليب الأحمر 4 جثامين لمحتجزين قتلى، تم تسليمها لقوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة، ومن هناك ستنقل إلى إسرائيل حيث ستستقبل في مراسم عسكرية بمشاركة الحاخام العسكري الرئيسي.

وأضاف بيان الجكومة الإسرائيلية، أنه بعد ذلك ستنقل الجثامين إلى معهد للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وعند انتهاء عملية التعرف الرسمية، سيتم إبلاغ العائلات رسميًا.

وأكد البيان، أنه تم إطلاع جميع عائلات المحتجزين على الأمر، مشيرا إلى أن الجهد سيستمر لإعادة جميع المحتجزين دون انقطاع، وهذا الجهد لن يتوقف حتى عودة آخر محتجز.

وطلب البيان من الجمهور الإسرائيلي احترام خصوصية العائلات وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير الرسمية وغير الموثوقة.

كما قال الجيش والشاباك في بيان، إن نعوش المحتجزين القتلى الأربعة الذين يرافقهم جنود من الجيش الإسرائيلي، اجتازت قبل وقت قصير، الحدود إلى داخل أراضي إسرائيل، وهم الآن في طريقهم إلى المعهد الوطني للطب الشرعي، حيث ستجرى عملية التعرف على الجثامين

وأضاف البيان: "يرافق ممثلو الجيش الإسرائيلي أفراد العائلات و يطلب الجيش الإسرائيلي التصرف بحساسية وانتظار عملية التعرف الرسمية التي ستقدم أولًا لعائلات المحتجزين القتلى".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسلَّمت جثامين 4 محتجزين من قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان: "وفقًا للمعلومات التي نقلها الصليب الأحمر، تم تسليم 4 نعوش لمحتجزين قتلى إلى الصليب الأحمر، وهي الآن في طريقها إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك داخل قطاع غزة".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبلها أن الصليب الأحمر يتجه لنقطة التقاء شمال غزة لتسلم رفات محتجزين.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع إكس: "وفق المعلومات الواردة، فإن طواقم الصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في شمال قطاع غزة، حيث سيتم تسليم أفرادها عددًا من التوابيت التي تعود إلى محتجزين أموات".

وأضاف: "أن حماس مطالبة بالوفاء بالاتفاق، وبذل كل الجهود المطلوبة لإعادة جميع المحتجزين الأموات"، وفقا للغد.