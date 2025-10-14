ترامب: حماس ستتخلى عن سلاحها وإن لم تفعل سنتكفل بذلك بسرعة

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة حماس ستتخلى عن سلاحها، محذّرًا من أن الولايات المتحدة ستتدخل لنزع السلاح إذا لم تفعل ذلك.

وأضاف ترامب في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع نظيره الأرجنتيني أن عملية نزع سلاح حماس ستتم بسرعة وربما بعنف، مؤكداً أنه أجرى محادثات مع مسؤولين من الحركة الذين أبلَغوه بأنهم سيتركون السلاح، وقال أيضاً إنه لم يشهد مثيلاً لمستوى الرغبة في السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب أن المحادثات مع حماس جرت عبر مسؤولين أميركيين على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الحركة قضت على بعض العصابات، وهو أمر لا يزعجه كثيرًا، بحسب تعبيره.