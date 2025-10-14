إعلان

ترامب: حماس ستتخلى عن سلاحها وإن لم تفعل سنتكفل بذلك بسرعة

كتب : مصراوي

09:53 م 14/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة حماس ستتخلى عن سلاحها، محذّرًا من أن الولايات المتحدة ستتدخل لنزع السلاح إذا لم تفعل ذلك.

وأضاف ترامب في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع نظيره الأرجنتيني أن عملية نزع سلاح حماس ستتم بسرعة وربما بعنف، مؤكداً أنه أجرى محادثات مع مسؤولين من الحركة الذين أبلَغوه بأنهم سيتركون السلاح، وقال أيضاً إنه لم يشهد مثيلاً لمستوى الرغبة في السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب أن المحادثات مع حماس جرت عبر مسؤولين أميركيين على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الحركة قضت على بعض العصابات، وهو أمر لا يزعجه كثيرًا، بحسب تعبيره.

دونالد ترامب حماس سلاح حماس قمة شرم الشيخ

