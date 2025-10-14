مصراوي

تداول ناشطون ومدونون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق اقتحام أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي مسجد الهجرة في حي بيت حنينا شمال غربي القدس.

وأظهر الفيديو الجندي الإسرائيلي وهو يوقف عدداً من المصلين أثناء أدائهم صلاة الظهر، فيما أفاد الناشط الفلسطيني صهيب العويوي بأن الجندي برر تصرفه بملاحقة "عمّال من الضفة الغربية".

ونشر "العوبوي" الفيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "دخل المسجد بحذائه، وأوقف عدداً من المصلّين عن الصلاة، اقتحم جندي إسرائيلي مسجد الهجرة في بيت حنينا بالقدس ظهر اليوم بحذائه أثناء صلاة الظهر، بذريعة ملاحقة "عمّال من الضفّة" دخلوا المنطقة بشكل غير قانوني".