إعلام عبري: إسرائيل تقرر عدم فتح معبر رفح غدا وتقليص المساعدات لغزة

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن حكومة تل أبيب قررت عدم فتح معبر رفح غدًا ردًا على عدم تسليم حركة حماس بقية جثامين الأسرى.

كما قررت تقليص المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل كبير.

وأضافت القناة 13، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبنى توصيات الأجهزة الأمنية بشأن تقليص المساعدات وعدم فتح معبر رفح.

وأمس الاثنين، أطلقت حركة حماس سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة، كما سلمت جثامين 4 أسرى قتلى من أصل 28. وفي المقابل، أطلق الاحتلال سراح 1986 أسيرًا فلسطينيًا.