قطر: النقاشات حول تأمين غزة بدأت.. والمرحلة المقبلة ستكون الأصعب

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن الخطوات المقبلة بشأن تنفيذ اتفاق غزة للسلام، ستكون "صعبة جدًا".

وقال الأنصاري، أمس الاثنين في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن "محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة تجري بالفعل لضمان عدم وجود فجوة زمنية بين المرحلتين".

وأضاف: "علينا أن نكون واقعيين، فهذه حرب استمرت لعامين، وتأثيرها سيستمر لعقود، لكننا أمام لحظة احتفال الآن، فالأسرى الأحياء عادوا لعائلاتهم، ومن عادت رفاتهم، فسيتم دفنها بكرامة، وبإمكان أهل غزة تنفس الصعداء، بعودة أحبتهم أيضا، وغياب القصف، وسماع الكلمة التي كانوا ينتظرونها لعامين، وهي أن الحرب انتهت".

وتابع المسؤول القطري: "الخطوات المقبلة ستكون صعبة جدًا، لقد أخّرنا العديد من المحادثات بشأن المرحلة الثانية، لنتأكد من تنفيذ المرحلة الأولى، وعودة الأسرى، ونحصل على هذه اللحظة".

وذكر أن "النقاشات الصعبة، بخصوص كيفية تأمين غزة، وإدارتها، وضمان عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى، تبدأ الآن، وقد بدأت المحادثات بالفعل في شرم الشيخ، وجميع فرقنا تعمل على مدار الساعة للتأكد من عدم وجود فجوة زمنية بين المرحلتين الأولى والثانية".

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن محادثات المرحلة الثانية بشأن اتفاق غزة قد بدأت بالفعل.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين، أمس في مدينة شرم الشيخ.