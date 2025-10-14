إصابة 7 أشخاص جراء هجوم جوي روسي على خاركيف

كييف- (أ ب)

شنت القوات الروسية، خلال الليل، هجوما جويا باستخدام قنابل انزلاقية قوية وطائرات مسيرة على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص وضرب مستشفى رئيسي، بحسب ما أفاد مسؤولون يوم الثلاثاء، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة واشنطن للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب وطلب مزيد من المساعدات العسكرية.

وقال حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن الهجوم الروسي على خاركيف في شمال شرق أوكرانيا أصاب المستشفى الرئيسي في المدينة، مما اضطر السلطات إلى إجلاء 50 مريضا.

من جانبه، قال زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، إن الأهداف الرئيسية للهجوم كانت منشآت الطاقة، دون أن يذكر تفاصيل عن الأهداف التي تم استهدافها.

وأضاف زيلينسكي "كل يوم، وكل ليلة، تهاجم روسيا محطات الطاقة وخطوط الكهرباء ومنشآت الغاز (الطبيعي) لدينا".

ودعا زيلينسكي الدول الأجنبية إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية بعيدة المدى على البلد الذي يقارب مساحة ولاية تكساس الأمريكية، ويصعب الدفاع عنها جوا بالكامل.

وقال زيلينسكي "نعتمد على تحرك الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة الدول السبع، وجميع الشركاء الذين يمتلكون هذه الأنظمة ويمكنهم توفيرها لحماية شعبنا".

وأضاف زيلينسكي "يجب على العالم أن يجبر موسكو على الجلوس على طاولة المفاوضات لإجراء مفاوضات حقيقية".

ومن المقرر أن يجتمع زيلينسكي مع ترامب في واشنطن الجمعة المقبل.