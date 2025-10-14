"مصدر إلهام للجميع".. ترامب يشيد بكتاب رئيسة وزراء إيطاليا

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بالكتاب الذي أصدرته رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، والذي تحدثت فيه عن جذورها ومبادئها.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "كتبت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا العظيمة، كتابًا جديدًا بعنوان (أنا جورجيا: جذوري ومبادئي)".

وأضاف: "تقوم جورجيا بعمل رائع من أجل شعب إيطاليا الرائع، ويستكشف هذا الكتاب رحلتها في الإيمان والأسرة وحب الوطن، مما منحها الحكمة والشجاعة اللازمتين لخدمة أمتها، وجعل شعبها فخورًا. إنها مصدر إلهام للجميع".

وفي وقتٍ سابق، أصدرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كتابًا عن حياتها الشخصية، نسبت فيه الفضل إلى مختلف الجهات غير المتوقعة في صعودها لتصبح " الطفلة المشاغبة" لليمين الأوروبي، بحسب ما وصفتها صحيفة "التلجراف" البريطانية.