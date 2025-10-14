كعادته في كسر رتابة القمم الدولية، أضفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طابعًا خاصًا على قمة شرم الشيخ للسلام، التي جمعت قادة العالم لمناقشة مستقبل السلام في الشرق الأوسط، إذ تحوّل اللقاء إلى مشهد يحمل بصمة ترامب المألوفة الممزوجة بالطرافة والمواقف المفاجئة، والمحرجة.

فبين دعابة عفوية هنا وتعليق غير متوقّع هناك، جذب ترامب الأنظار بتصرفاته وتعليقاته، التي تراوحت بين الطرافة والإحراج، لتصبح القمة، التي خُصصت لبحث اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ساحةً لمواقف أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

مغازلة ميلوني

أثناء مؤتمر صحفي عقب توقيع وثيقة وقف إطلاق النار، أثار ترامب الجدل بتعليقٍ مازحٍ على رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، قائلًا: "في أمريكا لا يمكنك أن تقول إنها جميلة، لأن هذا قد ينهي مستقبلك السياسي، لكنها بالفعل سيدة جميلة".

ترامب لرئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني :



"أنت سيدة جميلة، قول ذلك في الولايات المتحدة قد ينهي مسيرتك السياسية، لا تمانعي أن اقول لك جميلة صحيح؟" pic.twitter.com/aaLcaqZlfP — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) October 13, 2025

وجاءت عبارته وسط أجواء ودية جمعته بعدد من القادة المشاركين، لتتصدر تصريحاته العناوين سريعًا.

موقف محرج مع رئيس وزراء بريطانيا

وفي موقف آخر أثار تفاعلًا واسعًا، توجه ترامب أثناء كلمته في القمة بسؤال أمام الحضور: "أين المملكة المتحدة؟ أين أصدقاؤنا؟"

فرفع كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، يده من بين القادة الواقفين خلفه، ليطلب منه ترامب التقدّم نحوه، وعندما اقترب ستارمر، قال له ترامب مبتسمًا: "هل كل شيء على ما يرام؟ من الجيد أنك هنا".

شاهد: سأل ترامب: "أين المملكة المتحدة؟"



رفع ستارمر يده. دعاه ترامب إلى المنصة، مما جعله يعتقد أنه سيتحدث.



اقترب ستارمر من المنصة. قال ترامب: "من الجيد وجودك هنا"، ثم أعاده، مما أساء لستارمر. pic.twitter.com/NfiHsrngvB — Arab-Military (@ashrafnsier) October 13, 2025

غير أن الموقف أخذ منحى محرجًا، حين واصل ترامب كلمته متجاهلًا وجود ستارمر إلى جانبه، ما دفع الأخير للعودة إلى مكانه في موقف وصف بـ"المحرج".

مصافحة ماكرون الغريبة

وعاد الرئيس الأمريكي إلى عادته المتكررة، من خلال مصافحته الغريبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فخلال لقائهما قبيل انطلاق القمة، أمسك ترامب بيد ماكرون لفترة طويلة، قبل أن يعتصرها بقوة أمام عدسات الكاميرا، بينما بدا على الرئيس الفرنسي عدم الارتياح.

ماكرون و ترامب و المصافحة مدري الهواش 🤛🤜 pic.twitter.com/1sJ0gmWZHa — The President (@0President) October 13, 2025

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ترامب الجدل بمصافحته لماكرون، إذ سبق أن قام بحركة مماثلة مرتين في السابق.

وكان أبرزها في ديسمبر 2024 خلال اجتماعهما في باريس، حين تعمّد رفع يده لأعلى أثناء المصافحة في مشهدٍ اعتبره بعض المراقبين محاولة لإظهار الهيمنة.

كما تعود أولى هذه اللقطات الشهيرة إلى عام 2017، عندما تبادل الزعيمان مصافحة مطوّلة استمرت نحو نصف دقيقة.

تعليق ساخر على منصور بن زايد

وفي لقطة أخرى أثارت الجدل، أحرج ترامب نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال التقاط صورة تذكارية على هامش القمة.

إذ أشار إليه ترامب بإصبعه قائلًا ضاحكًا: "كثير جدًا من النقود... نقود بلا حدود لا تنتهي!"

شكراً للشيخ منصور بن زايد ، عجبتني شدّته

وكيف احرج ترامب المتغطرس بشدّة قبضته لدرجه ان ترامب تمايل و ولد زايد ثابت ! موقف عربي

يبعث العزّه والانفه العربيه المعهوده فينا . #الامارات #منصور_بن_زايد @HHmansour pic.twitter.com/rq4TCz4OnL — أوّاه القحطاني (@its__FQ) October 13, 2025

لتعلو ضحكات الشيخ منصور، قبل أن يتبادلا بعض الأحاديث الودية.

ويُعرف منصور بن زايد بكونه مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وصاحب استثمارات ضخمة في مجالات متعددة، إضافة إلى منصبه الرسمي في الدولة.

وتُعد الإمارات من أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة، حيث بلغت استثماراتها نحو 1.4 تريليون دولار في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة خلال السنوات الأخيرة.

قمة سياسية بطابع شخصي

ولم تقتصر مفارقات ترامب على هذه المواقف فقط، إذ خرج خلال كلماته في القمة عن الأحاديث السياسية المتعلقة بالسلام، لينتقل إلى تعليقات شخصية عن عدد من الزعماء، بينهم الرئيس السيسي وأمير قطر، والرئيس الفرنسي، ورئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس تركيا وغيرهم، ما جعل الجلسة تتخذ طابعًا غير تقليدي.