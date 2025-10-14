

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من على متن الطائرة الرئاسية، وفي طريق عودته من مدينة شرم الشيخ المصرية إلى واشنطن، أن ما أنجز كان عظيما وفي التوقيت المناسب.

وقال خلال دردشة مع الصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان"، اليوم الثلاثاء: "أنا لا أتحدّث عن دولة واحدة، أو دولة مزدوجة، أو دولتين، بل عن إعادة إعمار غزة".

كما اعتبر أن ما تم إنجازه منع مقتل المزيد من الأبرياء.

كان ترامب قال قبيل مغادرته مصر، مساء أمس الاثنين: "لقد نجحنا معا فيما اعتقد الجميع أنه مستحيل أخيرًا، لدينا سلام في الشرق الأوسط".

وأكد مرتين أن هذا الاتفاق سيصمد، في إشارة إلى خطته حول وقف النار في قطاع غزة، وإرساء السلام في المنطقة.

يذكر أن البيت الأبيض كان نشر وثيقة السلام التي وقع عليها قادة الدول في شرم الشيخ والتي شدّدت على ضرورة التوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل وجيرانها، بمن فيهم الفلسطينيون.

ورحب القادة بالتقدم المحرز في إرساء ترتيبات سلام شاملة ودائمة في قطاع غزة، وبالعلاقات الودية والمثمرة بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة، مؤكدين التزامهم بمستقبل يسوده السلام الدائم.

أتى ذلك، بعدما شارك ترامب إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترؤس قمة شرم الشيخ التي حضرها 31 من قادة الدول والمنظمات الدولية.

ووقّع الرئيس الأمريكي مع قادة كلا من: "مصر وتركيا وقطر" في شرم الشيخ وثيقة اتفاق غزة الذي توسّط فيه وأثمر وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتبادلهما سائر الأسرى الأحياء المحتجزين في القطاع بأسرى فلسطينيين، واصفاً ما تحقق بأنه "يوم عظيم للشرق الأوسط"، وفقا للعربية.