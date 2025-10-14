ترامب: أردوغان صديقي ومحترم ويمكن أن يساعد في تسوية النزاع الأوكراني



وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رأيه بأن الزعيم التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن يساعد في تسوية النزاع الأوكراني.

وقال ترامب للصحفيين: "أردوغان يمكنه ذلك، فهو محترم من قبل روسيا، لا أستطيع القول أي شيء عن أوكرانيا، لكنه محترم من قبل الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، وهو رئيس تركيا صديقي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد ترامب، أنه ينوي التقاء زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري.

وردا على سؤال عما إذا كان سيستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة، قال ترامب للصحفيين: "أعتقد ذلك".