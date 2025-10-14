إعلان

ترامب: أردوغان صديقي ومحترم ويمكن أن يساعد في تسوية النزاع الأوكراني

كتب : مصراوي

04:09 ص 14/10/2025

ترامب وأردوغان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رأيه بأن الزعيم التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن يساعد في تسوية النزاع الأوكراني.

وقال ترامب للصحفيين: "أردوغان يمكنه ذلك، فهو محترم من قبل روسيا، لا أستطيع القول أي شيء عن أوكرانيا، لكنه محترم من قبل الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، وهو رئيس تركيا صديقي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد ترامب، أنه ينوي التقاء زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري.

وردا على سؤال عما إذا كان سيستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة، قال ترامب للصحفيين: "أعتقد ذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب وأردوغان ترامب بوتين روسيا وأوكرانيا النزاع في أوكرانيا تسوية النزاع في أوكرانيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قمة شرم الشيخ للسلام.. توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة (تغطية خاصة)
رفعها ترامب في قمة شرم الشيخ.. ماذا جاء في الصفحة الأخيرة من اتفاق وقف حرب غزة؟