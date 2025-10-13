ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السيسي زعيم قوي، وقام بعمل رائع لإيقاف الحرب في غزة، مؤكدًا: "تجمعنا صداقة قوية".

وأضاف ترامب خلال لقائه الرئيس السيسي في لقاء ثنائي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، أن مصر تلعب دورا مهما للغاية في التواصل مع حركة حماس، وتابع: "سنرى كثيرًا من التقدم في الشرق الأوسط".

وتُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما قال المتحدث الرسمي للرئاسة في بيان صحفي.

وأعلنت الرئاسة المصرية، قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحة أن الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، نواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء.