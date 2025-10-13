إعلان

ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية

كتب- محمد جعفر:

06:16 م 13/10/2025

السيسي يستقبل ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السيسي زعيم قوي، وقام بعمل رائع لإيقاف الحرب في غزة، مؤكدًا: "تجمعنا صداقة قوية".

وأضاف ترامب خلال لقائه الرئيس السيسي في لقاء ثنائي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، أن مصر تلعب دورا مهما للغاية في التواصل مع حركة حماس، وتابع: "سنرى كثيرًا من التقدم في الشرق الأوسط".

وتُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما قال المتحدث الرسمي للرئاسة في بيان صحفي.

وأعلنت الرئاسة المصرية، قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحة أن الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، نواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي دونالد ترامب ترامب عبد الفتاح السيسي قمة شرم الشيخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب
ترامب من شرم الشيخ: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية