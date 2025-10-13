ترامب أمام الكنيست: اليوم فجر تاريخي لمستقبل الشرق الأوسط

مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن 20 أسيرًا سيعودون إلى أحضان عائلاتهم في إطار اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، واصفًا هذا اليوم بأنه فجر تاريخي لمستقبل الشرق الأوسط.

وقال ترامب في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين، إن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة للمنطقة، وعصرًا ذهبيًا لكل من إسرائيل والشرق الأوسط بأسره».

وأضاف أن ما تحقق هو ثمرة شجاعة الأطراف وإصرارها على السلام بعد سنوات من الصراع.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإفراج عن الأسرى يشكل خطوة محورية في طريق الاستقرار الدائم، مؤكدًا التزام بلاده بدعم الأمن والسلام في المنطقة على غرار ما حققته الولايات المتحدة من ازدهار في عصرها الذهبي.