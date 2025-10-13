الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم يرفعون شارات النصر (صور)

مصراوي

وصل عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس اليوم الإثنين، إلى رام الله.

ورفع الأسرى المحررون شارات النصر بعد وصولهم إلى رام الله ضمن صفقة التبادل.

ومن المتوقع اليوم إطلاق سراح 1716 فلسطينيا غزيا عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع، و250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس والخارج.