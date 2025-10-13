إعلان

الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم يرفعون شارات النصر (صور)

كتب : مصراوي

01:06 م 13/10/2025

الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم يرفعون شارات النصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

وصل عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس اليوم الإثنين، إلى رام الله.

ورفع الأسرى المحررون شارات النصر بعد وصولهم إلى رام الله ضمن صفقة التبادل.

ومن المتوقع اليوم إطلاق سراح 1716 فلسطينيا غزيا عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع، و250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس والخارج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسرى الفلسطينيين اتفاق غزة إسرائيل وحماس إسرائيل حماس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحسن الجنيه وتراجع النفط.. هل تعيد الحكومة النظر في زيادة البنزين والسولار المرتقبة؟
هل هناك علاقة بين انفجار الشروق واختبارات المونوريل؟ .. مصدر يكشف
ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة
بالصور.. الرئيس السيسي يستقبل رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة شرم الشيخ