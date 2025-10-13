الاتحاد الأوروبي يستأنف مراقبة الحدود بين غزة ومصر

كتب- مصراوي

أعلنت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، عن مستجدات تتعلق بدور التكتل في غزة.

وقالت كالاس في منشور عبر منصة X إن عملية التبادل الجارية بين إسرائيل وحماس اليوم "تمثل لحظة نادرة من الأمل" في الشرق الأوسط، ووصفتها بأنها "نجاح دبلوماسي كبير".

وأضافت: "خطة السلام تتطلب دعمًا دوليًا قويًا لتحقيق النجاح، والاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بدوره".

وأوضحت أنه "يوم الأربعاء سيُستأنف عمل البعثة المدنية الأوروبية لمراقبة معبر الحدود بين غزة ومصر".

وأكدت أن "هذه البعثة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم وقف إطلاق النار".