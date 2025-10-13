إعلان

الاتحاد الأوروبي يستأنف مراقبة الحدود بين غزة ومصر

كتب : مصراوي

12:36 م 13/10/2025

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا ك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مصراوي

أعلنت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، عن مستجدات تتعلق بدور التكتل في غزة.

وقالت كالاس في منشور عبر منصة X إن عملية التبادل الجارية بين إسرائيل وحماس اليوم "تمثل لحظة نادرة من الأمل" في الشرق الأوسط، ووصفتها بأنها "نجاح دبلوماسي كبير".

وأضافت: "خطة السلام تتطلب دعمًا دوليًا قويًا لتحقيق النجاح، والاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بدوره".

وأوضحت أنه "يوم الأربعاء سيُستأنف عمل البعثة المدنية الأوروبية لمراقبة معبر الحدود بين غزة ومصر".

وأكدت أن "هذه البعثة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم وقف إطلاق النار".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي كايا كالاس غزة اتفاق غزة توقيع اتفاق غزة إسرائيل إسرائيل وحماس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط مفاجئ للدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الاثنين
ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة
اشتباكات مسلحة بين حماس وعائلات مسلحة.. ماذا حدث في غزة أمس؟ (فيديو)