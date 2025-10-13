ترامب: لست متأكدًا من دخولي الجنة لكنني جعلت حياة الناس أفضل

كتب- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" قبيل هبوطه في إسرائيل، إنه لا يعتقد أن "هناك شيئًا يمكن أن يدخله الجنة"، وذلك في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت جهوده من أجل إحلال السلام يمكن أن تساعده على دخول الجنة.

وقال ترامب مازحًا: "لا أعتقد أن هناك شيئًا سيجعلني أدخل الجنة، ربما لست متجهًا إلى الجنة. ربما أنا في الجنة الآن ونحن نحلق بطائرة إير فورس وان، لست متأكدًا إن كنت سأدخل الجنة، لكنني جعلت حياة الكثير من الناس أفضل بكثير".

وفي سياق آخر، عندما سأله أحد الصحفيين عن طموحه السابق في تحويل غزة إلى "ريفيرا غزة"، أجاب ترامب أنه لا يعلم ما إذا كان ذلك ممكنًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى حجم الدمار الكبير في القطاع.

وقال: "كل شيء مدمَّر، هذا أشبه بموقع هدم، يجب أن تتخلص مما هو موجود هناك"، في إشارة إلى المباني المتضررة والمسوّاة بالأرض في غزة.

وعند سؤاله عما ستكون عليه غزة بعد عام، أجاب ترامب: "سنة فترة قصيرة جدًا، لكن مع مرور السنوات ستبدو بحالٍ جيدة جدًا".

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الاثنين إلى مطار بن جوريون، حيث استُقبل بمراسم رسمية على وقع عزف البوق قبل أن يهبط من الطائرة الرئاسية ويصافح كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا بانتظاره على السجادة الحمراء.

وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استقبله بحرارة بعناق خفيف وابتسامة، في مشهد يعكس علاقة معقدة شهدت تقلبات عديدة خلال الأشهر الماضية.