ترامب: جهود إعادة إعمار غزة ستبدأ فورًا.. وأرغب في زيارتها بنفسي

كتب- مصراوي

11:57 ص 13/10/2025

إعمار غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أجزاء واسعة من قطاع غزة "دُمّرت بالكامل" وتبدو كأنها "موقع هدم"، وذلك خلال تصريحاته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء توجهه إلى إسرائيل اليوم.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم المضي قدمًا في خطته لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، قال ترامب: "لا أظن أن الحديث عن الريفييرا ممكن الآن، لأن عليك أولًا أن تنظر إلى ما هو قائم هناك. يجب الاهتمام بالناس أولًا".

وأضاف ترامب أن عملية إزالة المباني المدمرة والركام في غزة "ستبدأ فعليًا على الفور تقريبًا"، موضحًا:
"سيكون عليهم البدء بإزالة العديد من الهياكل التي سُويت بالأرض. الأمر يشبه تمامًا موقع هدم".

وأشار ترامب، إلى أنه مهتم بزيارة غزة بنفسه، قائلاً: "أود أن أضع قدميّ هناك على الأقل".

وختم بالقول إنه يؤمن بحدوث "معجزة عظيمة خلال العقود القادمة" في القطاع.

دونالد ترامب إعمار غزة قطاع غزة الرئاسة الأمريكية

