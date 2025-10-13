الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام المزيد من الأسرى

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طواقم الصليب الأحمر الدولي في طريقها إلى نقطة أخرى في غزة لاستلام دفعة أخرى من الأسرى الإسرائيليين.

وقبل قليل، قالت إسرائيل، في بيان صادر عن الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، إنه تم نقل 7 أسرى إسرائيليين إلى لجنة الصليب الأحمر الدولي في غزة، هم الدفعة الأولى من بين 20 أسيرًا حيًا يتوقع تسليمهم.

وجاء في البيان: "وفقًا للمعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، تم نقل 7 أسرى إلى عهدته، وهم في طريقهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في قطاع غزة".

وأكد البيان ،أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال أسرى إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.

وصباح اليوم الاثنين، أكدت القناة "13" الإسرائيلية، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أخطرت السلطات في تل أبيب باستلامها 7 أسرى إسرائيليين وهم بصحة جيدة.