إعلان

رويترز: توقعات بإطلاق سراح 1716 فلسطينيًا من غزة اليوم

كتب : مصراوي

09:46 ص 13/10/2025

إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال مسؤول مشارك في العملية، لوكالة "رويترز"، إنه من المتوقع إطلاق سراح 1716 فلسطينيًا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم الاثنين.

وأضاف المسؤول، أنه من المتوقع إطلاق سراح 250 فلسطينيًا كانوا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج اليوم.

وعلى الجانب الأخر، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي تسلم 7 أسرى من الصليب الأحمر الدولي بعد الإفراج عنهم في وقت سابق من قطاع غزة.

وأكدت القناة "13" الإسرائيلية، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أخطرت السلطات في تل أبيب باستلامها 7 أسرى إسرائيليين وهم بصحة جيدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجمع ناصر الطبي إطلاق غزة سجون إسرائيلية والقدس وإلى الخارج اليوم.

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من كتائب القسام بشأن تبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء
السيسي يهدي ترامب قلادة النيل تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم السلام