رويترز: توقعات بإطلاق سراح 1716 فلسطينيًا من غزة اليوم

وكالات

قال مسؤول مشارك في العملية، لوكالة "رويترز"، إنه من المتوقع إطلاق سراح 1716 فلسطينيًا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم الاثنين.

وأضاف المسؤول، أنه من المتوقع إطلاق سراح 250 فلسطينيًا كانوا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج اليوم.

وعلى الجانب الأخر، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي تسلم 7 أسرى من الصليب الأحمر الدولي بعد الإفراج عنهم في وقت سابق من قطاع غزة.

وأكدت القناة "13" الإسرائيلية، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أخطرت السلطات في تل أبيب باستلامها 7 أسرى إسرائيليين وهم بصحة جيدة.