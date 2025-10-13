

وكالات

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الإثنين، أنه سيمنح أعلى وسام مدني في البلاد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب.

قال هرتسوج في بيان صادر عن مكتبه: "بجهوده التي لا تعرف الكلل، لم يساعد الرئيس ترامب في إعادة أحبائنا إلى وطنهم فحسب، بل أرسى أيضا دعائم لحقبة جديدة في الشرق الأوسط تبنى على أسس الأمن والتعاون والأمل الحقيقي بمستقبل يسوده السلام".

وأضاف: "سيكون شرفا عظيما لي أن أقلده وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي"، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضح أن الوسام سيُمنح خلال "الأشهر المقبلة"، لكنه سيقوم بإبلاغ ترامب بقراره خلال زيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل الإثنين.

ومن المقرر أن تجري إسرائيل وحماس، اليوم الإثنين، عملية تبادل لرهائن ومعتقلين في إطار المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها ترامب.

وتهدف الخطة المكونة من 20 نقطة إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين إسرائيل وحماس في غزة والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.