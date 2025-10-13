إعلان

إسرائيل تمنح ترامب أعلى وسام مدني تقديرا لدوره في إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب

كتب : مصراوي

07:48 ص 13/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الإثنين، أنه سيمنح أعلى وسام مدني في البلاد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب.

قال هرتسوج في بيان صادر عن مكتبه: "بجهوده التي لا تعرف الكلل، لم يساعد الرئيس ترامب في إعادة أحبائنا إلى وطنهم فحسب، بل أرسى أيضا دعائم لحقبة جديدة في الشرق الأوسط تبنى على أسس الأمن والتعاون والأمل الحقيقي بمستقبل يسوده السلام".

وأضاف: "سيكون شرفا عظيما لي أن أقلده وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي"، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضح أن الوسام سيُمنح خلال "الأشهر المقبلة"، لكنه سيقوم بإبلاغ ترامب بقراره خلال زيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل الإثنين.

ومن المقرر أن تجري إسرائيل وحماس، اليوم الإثنين، عملية تبادل لرهائن ومعتقلين في إطار المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها ترامب.

وتهدف الخطة المكونة من 20 نقطة إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين إسرائيل وحماس في غزة والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

الرئيس الأمريكي ترامب منح ترامب وسام إسرائيل تمنح ترامب وسام تل أبيب حماس والصليب الأحمر موعد صفقة تبادل الأسرى موعد تبادل الأسرى استقبال الأسرى الفلسطينيين تعديل قائمة الأسرى

